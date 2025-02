In seinem neuen Roman »Brennende Felder« erzählt Reinhard Kaiser-Mühlecker, 2024 mit dem Österreichischen Buchpreis ausgezeichneter Schriftsteller und Landwirt, von Luisa Fischer, einer Frau, die in ihrem Streben nach Glück Konventionen bricht und ihrem Herzen folgt. Wird es Luisa gelingen, sich ihren Traum zu erfüllen und Schriftstellerin zu werden? Wird ihre Emotionalität künstlerischen Ausdruck finden? Zu allen Zeiten haben es Musikkomponisten vermocht, Gefühle menschlicher Existenz in ihre Werke einfließen zu lassen. Die Cellistin Elisabeth Dannecker und der Pianist Michael Hauber spüren in einer großen Zeitspanne von Ludwig van Beethoven über Robert Schumann zu Dmitri Schostakowitsch diesen Emotionen nach und bereiten eine klangliche Kulisse für die expressive und poetische Literatur von Reinhard Kaiser-Mühlecker. Im Anschluss an die Konzertante Lesung sprechen Elisabeth und Achim Dannecker mit Reinhard Kaiser-Mühlecker über Kunst, Landwirtschaft und den Zusammenhalt in der Gesellschaft, Jahresthema des Wirtschaftsclubs im Literaturhaus 2024/2025.