Uraufführungen von Rena Butler, Barak Marshall

Choreographien von Sharon Eyal, Andonis Foniadakis, Marco Goecke

Kurzfilm-Premiere von Eric Gauthier

Das erste Programm der Gauthier Dance JUNIORS//Theaterhaus Stuttgart heißt RENAISSANCE und feierte am 18. Januar 2024 Premiere. Es soll ein überwiegend junges Publikum Schlag auf Schlag auch im Theater in den Bann ziehen. Der Titel in Kombination mit sechs Choreographien erinnert an die Anfänge von Gauthier Dance mit Six Pack. Die Company ging 2008 ebenfalls mit sechs Tänzer:innen und sechs Stücken an den Start. Das choreographische Line-up von RENAISSANCE lässt jedenfalls keine Wünsche offen. Es besteht aus Uraufführungen von Rena Butler und Barak Marshall, sowie einer Kurzfilmpremiere von Eric Gauthier. Drei Meisterwerke machen den Abend komplett: Sharon Eyals SARA, Andonis Foniadakis’ erstaunlicher, auf Trampolins getanzter Bolero und Marco Goeckes Midnight Raga.

