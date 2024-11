Retour de Paris Nr. 101 Julia Schäfer

Videoarbeiten und Installationen zum Thema Erinnerung

Julia Schäfer präsentiert in ihrer Ausstellung „Only those who know the Longing” Videoarbeiten und Installationen zum Thema Erinnerung. Dabei wird die Wurst zur Metapher für alles, was einem deutschen Soldaten vermeintlich fehlt: Liebe, körperliche Nähe, „Heimat”. Ihre Werke hinterfragen Vorstellungen von Männlichkeit und die gesellschaftspolitische (Vor-) Geschichte des Nationalsozialismus und wie diese die Gesellschaft bis heute prägte und prägt. Die Arbeit ist während ihres Residenzstipendiums in der Cité Internationale des Arts in Paris entstanden.

Vernissage: Do 5.12, 19:30 Uhr