Er gilt als DER Rapper mit dem krassesten Output in der aktuellen deutschen HipHop-Szene: XY Records-Signing Faroon. Schule war dem Künstler mit palästinensischen Roots nicht so wichtig, schon früh war ihm klar: Musik ist das, was für ihn wirklich zählt. Und diese lässt sich mittlerweile auch sehr ansehnlich in Zahlen ausdrücken: Seine Single „Money On My Mind“ vom „Trap Billie Jean V.1“-Mixtape (2021) markierte hierbei den ersten Meilenstein: Der Song schob sich bis auf Platz 3 der Single-Trend-Charts, erreichte Platz 1 der TikTok Charts und erzielte bisher 17,5 Millionen Spotify-Streams und 3,4 Millionen Views bei YouTube. 2022 bahnte Faroon sich dann nach zwölf Single-Releases, einem Mixtape und jeder Menge erfolgreicher Collabos den Weg für sein Debütalbum „Baby Blue Season“ (2022), das umgehend auf Platz 6 der HipHop Charts einstieg.