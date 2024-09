Jaana Felicitas und Nikolai Striebel | 10+

Preisgekrönt: Jaana Felicitas ist deutsche Meisterin der Zauberkunst und zeitgenössische Bühnentänzerin, Nikolai Striebel deutscher Meister der Manipulation und Gewinner des kanadischen Grand Prix. Seit sich die beiden 2018 in Südkorea kennengelernt haben, sind sie ein unschlagbares Team. Ihre vielen Talente und noch mehr Ideen bündeln sie in einer Show, die bereits Tausende von Kilometern zurückgelegt und ein Publikum auf der ganzen Welt verzaubert hat: „Rhapsody in Magic“, 2023 ausgezeichnet mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg. Es ist ein Abend voller Überraschungen und verrückter Einfälle. Eine Show zwischen Realität und Illusion. Mehr als Zauberei. – Pure Magie!

Jaana Felicitas & Nikolai Striebel – Zauberkunst, Tanz, Comedy