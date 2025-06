Rieser Oldtimertreffen

Besucher können an diesem Wochenende die größte Sammlung historischer Schienenfahrzeuge in Süddeutschland sowie die wechselnde Oldtimerausstellung bewundern. Dazu gibt es fachkundige Führungen für Erwachsene und Kinder. Außerdem ist die Modellbahnschau des MEC Nördlingen geöffnet und der Biergarten des Eisenbahnmuseums lädt zwischen historischen Lokomotiven zur Einkehr ein. Zusätzlich werden an diesem Sonntag auch Dampfzugfahrten angeboten.

Parkhinweis:

Es ist zu beachten, dass im Nahbereich des Museums keine Parkmöglichkeiten bestehen. Es wird daher dringend gebeten im Parkhaus beim Bahnhof bzw. am Parkplatz „Deininger Tor" zu parken.

Die Veranstaltung ist auch für Kinder unter 12 Jahren geeignet.