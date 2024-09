„Hey ihr Lieben,

Es zerreißt uns das Herz . Leider mussten wir zu dem Entschluss kommen, unsere anstehende Tour in das nächste Jahr zu verschieben. Die Gründe hierfür sind vielfältig und sowohl kreativer als auch persönlicher Natur. Im Laufe des letzten Jahres sind viele schöne, aber auch sehr herausfordernde Dinge passiert, die dazu geführt haben, dass nicht alles so laufen konnte wie wir es ursprünglich geplant hatten.

Das Schönste zuerst: Ferdinand ist im Frühjahr Vater geworden! Seitdem sind wir alle Teil einer wundervollen neuen Familie, die unser Leben bereichert, aber wie ihr euch denken könnt, auch gehörig auf den Kopf stellt. Die Zeit, die wir gemeinsam zu viert verbringen können, ist seltener geworden. Zeit, die man als Band aber natürlich benötigt, um beispielsweise eine solche Tour vorzubereiten.

Parallel arbeiten wir seit Anfang des Jahres an neuer Musik, mit der wir dann ursprünglich natürlich gerne auf Tour gehen wollten. Leider dauert aber auch das alles länger als geplant. Am Ende ist uns unsere Musik am wertvollsten, demnach wollen wir hier auf keinen Fall etwas überstürzen.