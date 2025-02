Theaterhaus+PLUS präsentiert seine neueste Produktion Risse – Blick hinter die Fassade! ein Tanz-Theaterstück, das in enger Zusammenarbeit mit 24 jungen Menschen aus der Region Stuttgart entwickelt wurde. In einem fünfmonatigen, intensiven Prozess wurde unter Anleitung von erfahrenen Theater- und Tanzpädagog:innen eigenen Geheimnisse, Pläne und Ideen erforscht und daraus eine mitreißende Bühnenproduktion geschaffen.

Eine scheinbar perfekte Community, eine neue Art zu denken, alle glücklich – doch welche Geheimnisse verbergen sich hinter der Fassade?

Diese Parallelgesellschaft ist eine Veranstaltung mit selektierter Gästeliste. Ein Raum, definiert durch geschlossene Türen und Sichtschutz an den Fenstern. Das Außen fragt sich: Was geschieht in dieser abgeschotteten Gemeinschaft? Welche Kräfte können im Geheimen entstehen und was passiert, wenn dadurch Risse in unserer Gesellschaft entstehen?

THEATERHAUS+PLUS steht für die kreative Partizipation junger Menschen an Tanz- und Theaterprojekten am Theaterhaus Stuttgart. Seit über 10 Jahren entstehen unter diesem Label partizipative Stücke, die sich mit der Lebensrealität unserer jungen Teilnehmenden beschäftigen. Wir bieten gezielt und kontinuierlich Projekte an weiterführenden Schulen an, um Schüler:innen zur Teilnahme an außerschulischen Projekten zu animieren und sich langfristig in ihrer Freizeit mit Tanz und Theater zu beschäftigen.

Risse – Blick hinter die Fassade! lädt dazu ein, die Kluft zwischen Schein und Sein zu erkunden und die Wahrheit hinter der Fassade zu enthüllen. Ein packendes Stück über die Macht des Verborgenen – und die Sprengkraft ihrer Enthüllungen.