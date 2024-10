Rob Luft Quartet

Der BBC New Generation Artist Rob Luft ist ein preisgekrönter Jazzgitarrist aus London, dessen Virtuosität mit der der sechssaitigen Legenden John McLaughlin, Al Di Meola und Paco De Lucia verglichen wird. Er erhielt 2016 den Kenny-Wheeler-Preis der Londoner Royal Academy of Music und erhielt den 2. Preis beim Montreux Jazz Guitar Competition beim Montreux Jazz Festival. Sein Debütalbum „Riser“ wurde bei Edition Records veröffentlicht und fand großen Anklang in den europäischen Medien. Der Guardian schrieb, es sei ein „sehr anspruchsvolles Debüt, aber wenn man Lufts Old-Soul-Errungenschaften seit seiner frühen Jugend bedenkt, hätten wir es kommen hören müssen“. Aufgrund dieses Erfolgs wurde Rob für eine Reihe von Auszeichnungen nominiert (Breakthrough Act bei den Jazz FM Awards, Instrumentalist des Jahres bei den Parliamentary Jazz Awards), und als er noch Mitte 20 war, gab er seinen Debütauftritt bei ECM Records veröffentlicht ein gemeinsames Album mit Elina Duni, „Lost Ships“. Anschließend schloss er sich dem John Surman Quartet an, mit dem er ein Album bei ECM Records, „Words Unspoken“, aufgenommen hat, das Ende 2023 erschien. Zu den weiteren Konzerthöhepunkten für Rob zählen Auftritte mit Künstlern wie Django Bates, The Cinematic Orchestra und Manu Katché .

Im Oktober 2023 veröffentlichte Rob sein drittes Album als Bandleader bei Edition Records mit dem Titel „Dahab Days“ und wird 2024 durch Großbritannien und Europa touren. Er macht mit derselben Kernband, einer neuen Reihe von Originalkompositionen und mit weiter den unbestreitbar warmen und fröhlichen Klang, den wir von ihm erwarten.

Besetzung: Rob Luft (git); Joe Wright (tax); Tom McCredie (b); Corrie Dick (dr)