Olga Meerson (1882–1930) gehörte neben Gabriele Münter zu den weiblichen Mitgliedern der Malakademie, die Wassily Kandinsky Anfang des 20. Jahrhunderts in München gründete. Wenig später studierte sie in Paris bei Henri Matisse. In dieser Zeit war Olga Meerson mehrmals mit ihren Werken im berühmten Pariser »Salon d’Automne« vertreten. 1912 heiratete die in Moskau geborene jüdische Malerin Heinz Pringsheim, den Schwager von Thomas Mann. Letzterer verdankt ihr u. a. Rat für seine Novelle »Tod in Venedig«. Ihr letztes Gemälde, an dem sie bis kurz vor ihrem tragischen Selbstmord in Berlin arbeitete, ein sich heute in Privatbesitz befindendes Blumenstillleben, brachte den Stuttgarter Historiker Robert Jütte auf die Idee, Leben und Werk dieser zu Unrecht in Vergessenheit geratenen Malerin zu rekonstruieren. Zeitgleich mit Erscheinen dieser Biografie widmet das Schlossmuseum Murnau ihr vom 11. April bis 9. November erstmals eine Sonderausstellung unter dem Titel »Die Malerin Olga Meerson: Schülerin von Kandinsky – Muse von Matisse«. Robert Jütte leitete von 1990 bis 2020 das Institut für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung und lehrte gleichzeitig Neuere Geschichte an der Universität Stuttgart mit Schwerpunkt Medizingeschichte und Jüdische Geschichte.