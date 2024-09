Rockband Coldheart

Die Band steht für handgemachten, gitarrenorientierten und stilechten Classic Rock Cover. In der klassischen Besetzung einer 70er/80er Jahre Rockband präsentieren die sechs erfahrenen Musiker Rock-Klassiker aus dieser unvergesslichen Zeit. Die Band zeichnet sich insbesondere durch die vier unterschiedlichen Sänger aus und covert ein großes Spektrum an Songs des Classic Rock, des Hard Rock und Metal bis hin zu rockigen Balladen. Die Songauswahl ist dadurch sehr vielfältig und es ist für jeden, der die Rockmusik liebt, immer was dabei.

​Das abwechslungsreiche Programm umfasst allseits bekannte Rockhits von Bands wie u.a. Led Zeppelin, Deep Purple, Metallica, Toto, Van Halen, Queen, Pink Floyd, Dio, Scorpions, Bon Jovi, AC/DC, Judas Priest, Billy Idol, KISS, uvm.

Coldheart treten bei Classic Rock Nights, bei großen Stadtfesten, bei Clubkonzerten, in Szenenkneipen, auf Biker-Treffen und auf privaten Rock Veranstaltungen auf. Ebenso werden organisierte Rock-Konzerte gespielt. Auf allen Veranstaltungen lassen Coldheart die guten alten Zeiten der Rockmusik wieder aufleben.

Die Resonanz des Publikums zeigt, dass die Band mit ihrem breitgefächerten Repertoire zwischen „mal hart“ und „mal zart“ den Geschmack der Zuhörer punktgenau trifft.

Das Motto von Coldheart lautet – "The show must go on“