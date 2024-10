Rockbands "Streetlight" und "Watch"

„Streetlight“ mit ihren Songs, die in den 80ern und 90ern bei allen Festivals gehypt wurden, sind die Folgeband der Coverband „Watch“. „Streetlight“ mit ihrem Straightrock wurde als Vorband der „Münchner Freiheit“ im Ostalbkreis bekannt. Mit groovigen Mitsing- und Dance-Songs wie „Back to my hometown“, „California’s on the phone“ und „Dance to the music“ überzeugen sie das Rockpublikum. Mit „Watch“ spielt wohl eine der ersten „Mega-Coverbands“ Songs von van Halen, Deep Purple, Manfred Mann’s Earth Band“.