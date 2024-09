Rocknight Ebnat 2024

Unser Opener der ROCKNIGHT EBNAT ist die Heidenheimer Band ...enslave the chain.... Die Kombo steht für handgemachten, aber dennoch abwechslungsreichen Metal mit progressiven Einflüssen: „Hier trifft detailverliebtes, anspruchsvolles Songwriting auf grandioses Riffing.

Was 2022 als „Jubiläums-only-Geschichte“ erneut ins Leben gerufen wurde, hat mittlerweile Fahrt aufgenommen. Die Rede ist von VOODOO KISS. Die Band um Schlagzeuger und Summer Breeze Gründer Achim Ostertag wurde bereits 1995 gegründet und machte sich zur dieser Zeit auf lokaler Ebene einen Namen.

AC/DC ist eine der wenigen Bands, die sich ihren Platz in der Rock & Roll Hall Of Fame schon lange erarbeitet haben. Wer kennt nicht Hits wie "Highway To Hell", "TNT", "Let There Be Rock" oder "Sin City"? Die Tribute Band THE JACK spielen AC/DC, weil sie Bock auf die Songs haben. Neben den Klassikern geben die Jungs auch „Play Ball“ und „Rock or Bust“ aus dem aktuellen Album zum Besten. THE JACK haben es sich selbst zur Aufgabe gemacht, die Feinheiten herauszuarbeiten, die jeden einzelnen AC/DC Song auszeichnen und somit einzigartig machen.