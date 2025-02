Roma-Tag Festival 2025

Der Eröffnungstag beginnt mit einer Fotoausstellung über die Kult-Szene des Gipsy-Jazz von Helmut Oelke mit anschließendem Konzert.

Das Konzert zu Ehren des legendären Django Reinhardt verspricht ein unvergessliches Erlebnis in der faszinierenden Welt des Gipsy Jazz. Am Eröffnungstag des Roma Fests 2025 im Theater am Olgaeck treten die besten Künstler des Genres auf, darunter der rumänische Jazzgeiger Florin Niculescu, der mit seiner außergewöhnlichen Musikalität und emotionalen Ausdruckskraft begeistert. Niculescu, in der dynamischen Gipsy-Jazz-Szene von Paris verwurzelt, hat mit renommierten Künstlern wie Oscar Peterson, Wynton Marsalis und Ella Fitzgerald zusammengearbeitet und verkörpert die Lebensfreude des Gipsy Jazz. Das Sinto Gipsy Jazz Projekt Guttenberger begeistert ebenso mit lebhaften Klängen und meisterhaften Gitarrensoli, die die Zuhörer in die nostalgische Klangwelt des Gipsy Swing Jazz der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entführen. Ihre Musik ist geprägt von authentischen Rhythmen und dynamischer Präsenz.

Geige Florin Niculescu

Sologitarre Mano Guttenberger

Kontrabass Jan Jankeje

Rhythmusgitarre Dadi Guttenberger

Rhythmusgitarre Moreno Guttenberger