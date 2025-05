Ronja Maltzahn

Ein Konzert im Rahmen von „Klangmomente“

Sie spielte das “Cello” für Udo Lindenberg, als ihr im vorletzten Sommer der Panikpreis für deutsche Newcomer verliehen wurde. Im Folgejahr wurde die Songpoetin und Produzentin von der Hanns-Seidel-Stiftung ausgezeichnet, die meisten Menschen kennen ihren Namen wohl noch aus der Debatte um ihre Dreadlocks im Vorjahr.

Tänzerisch wechselt sie vom Cello zur Ukulele, zum Klavier und Synthesizer, ihre Stimme zeichnet Fäden von Poesie in die Luft. Erzählt Geschichten vom Unterwegssein, von Lebensfreude und tiefer Verbundenheit. Vor sieben Jahren hat Ronja ihren argentinischen Partner und Bassisten Fede in Italien kennengelernt, seitdem haben die beiden viele hundert Konzerte gespielt mit verschiedensten Formationen ihrer Musikfamilie (“BlueBird Orchestra” genannt), zahlreiche Länder bereist und ihre Songs in verschiedene Sprachen übertragen. “Wenn er schön ist, frag nicht, wohin der Weg dich führt…”