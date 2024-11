Die mehrfach preisgekrönte Sängerin, Songwriterin und Multiinstrumentalistin Rosalie Cunningham (ehemals Purson/Ipso Facto) veröffentlichte 2019 ihr für den Mercury Music Prize nominiertes, selbstbetiteltes Debütalbum über Esoteric Antenna, das eine Top-10-Platzierung in den offiziellen britischen Independent-Charts erreichte und fantastische Kritiken und hervorragende Bewertungen von Classic Rock, Uncut, Mojo und Kerrang erhielt.

In den Jahren 2022 und 2023 gab ein umfangreiches und straffes Tourneeprogramm mit Auftritten in Veranstaltungsorten und auf Festivals in ganz Großbritannien und Europa dem Publikum die Möglichkeit, Rosalies fesselnde, mitreißende und charismatische Live-Performance aus erster Hand zu erleben. Zusammen mit dem Beifall für „Two Piece Puzzle“ gipfelte dies darin, dass sie im Januar 2023 von den Lesern des PROG-Magazins zur Sängerin des Jahres gewählt wurde.

Im Oktober wird Rosalie im berühmten Rockpalast in Deutschland auftreten. Ende November und im Dezember folgt dann die bisher umfangreichste Tournee, die sie als Solokünstlerin unternommen hat. Diese wird Konzerte in Frankreich, Spanien, der Schweiz, Deutschland, Österreich, der Slowakei und der Tschechischen Republik beinhalten.