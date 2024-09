Unser Rosenstein Slam geht in die zweite Runde! Wissenschaft kurz und knackig serviert, dabei immer verständlich und unterhaltsam: Das ist die Prämisse unseres Science Slams im Schloss Rosenstein. Zusätzlich können wir mit unserem Austragungsort punkten: Wo slammt und lauscht es sich besser als in der imposanten Säulenhalle eines klassizistischen Schlosses zwischen Wal und Elefant ... ? Nach der erfolgreichen Premiere 2023 erwarten wir mit Spannung die Beiträge zum Thema „Vielfalt” in diesem Jahr. Welche*r Slammer*in kann das Publikum von sich überzeugen und den begehrten RosenSTEIN mit nach Hause nehmen? In jedem Fall sind Sie als Zuschauende die Gewinner*innen des Abends und gehen informiert und gut unterhalten nach Hause.

Mit im Boot sind in diesem Jahr unsere Nachbarn vom Verein "Neckarinsel e.V."! Und was wäre ein Boot ohne Wasser? Deshalb geht es im Slam Beitrag der Neckarinsel e.V. genau um dieses Thema. Mal schauen, ob sie die anderen Slammer*innen damit nass machen können ... wir sind gespannt!