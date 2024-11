Das Royal Opera House in London

Das Royal Opera House in London ist eines der weltweit bedeutendsten Opern -und Ballethäuser. Das denkmalgeschützte Gebäude ist die Heimat der Royal Opera, des Royal Ballet und des Orchestra of the Royal Opera House. Die ROH Saison 2024/2025 besteht aus 4 Opern und 6 Ballett-Abenden live aus London.