Ruanda dreißig Jahre danach

Auf den Spuren des Völkermords an den Tutsi.

Vortrag und Diskussion mit Fabien Théofilakis, Dozent für Zeitgeschichte an der Universität Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Wissenschaftler am Centre Marc Bloch Berlin und Initiator der Ausstellung ,,Ruanda - und wir''.

Nach Lehraufenthalten in Frankreich, Deutschland (Mainz) und Montreal (als DAAD-Gastprofessor) wurde Fabien Théofilakis 2016 zum Dozenten für Zeitgeschichte an der Universität Paris 1 Panthéon-Sorbonne gewählt und dem Centre d'histoire sociale des mondes contemporains angegliedert, wo er seine Forschungen über das Kriegsphänomen, den Eichmann-Prozess, fortsetzte sowie ein neues Projekt über die Care-Politik und die Staatskulturen zwischen Frankreich, Deutschland und Großbritannien von 1900 bis 1970 durch die Verwaltung von Kriegsgefangenen begann. Seit 2018 nimmt er an der ANR ANTRAC (Transdisziplinäre Analyse von gefilmten Nachrichten, 1945-1969) teil. Als Delegierter im Zentrum Marc Bloch schloss er sich ab September 2020 dem Forschungsschwerpunkt 1 „Staat, Recht und politischer Konflikt" an.