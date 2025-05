Das Augustenstraßenfest am längsten Tag des Jahres

Die in allen französischen Metropolen und vielen (Klein)Städten gefeierte Fête de la Musique schafft es Jahr für Jahr, die Bevölkerung nach draußen zu locken, um gemeinsam und mit Live-Musik den längsten Tag des Jahres zu feiern. In Anlehnung an diese Fête de la Musique feiern wir zur Sommersonnenwende auf der Augustenstraße die Rue de la Musique: von 14 – 22 Uhr kleine feine Konzerte, die das Quartier zum Klingen und die Nachbarschaft zusammenbringen.