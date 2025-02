Dima und Denis gründeten die Russian Village Boys im Jahr 2014 in einem abgelegenen Dorf in der Nähe von St. Petersburg. "Eines Nachts tranken wir Vodka, tanzten, hörten Paul Elstak und die Jungs von Nouveau Riche Music und dachten: warum nicht unsere eigene Band gründen?"

Heute sind die Russian Village Boys in ihrer eigenen Welt. Einer Welt des nicht enden wollenden Wahnsinns, der lauten, harten Musik und der Punk-Energie. Menschen in ganz Europa ziehen sich Adidas-Trainingsanzüge an um auf den Live Shows zu moshen, Lieder über die Liebe zu singen um dann wieder zu Hardbass und Uptempo auszurasten.