Die Show von Sofia Portanet wird vom 20. April 2024 auf den 02. Dezember 2024 verlegt. Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Statement der Künstlerin:

“Liebe Fans und Freunde,

Zuerst die gute Nachricht: Das neue Album “Chasing Dreams” ist endlich veröffentlicht und erfreut sich viel positiver Resonanz. Die vielen guten Kritiken rühren und freuen uns sehr. Und jetzt aber zur schlechten Nachricht: Leider müssen wir aufgrund organisatorischer Gründe alle Konzerte, bis auf die Release- Show in Berlin, in den Dezember verlegen. Die Tickets behalten Ihre Gültigkeit. Nur in München ist keine Verschiebung möglich. Hier werden die Tickets zurückerstattet. Wir können uns denken, dass Ihr enttäuscht seid, glaubt uns, wir sind es auch.

Wir hoffen, wir sehen uns spätestens im Dezember - alles Liebe & rock on,

Sofia Portanet & Team“

_____________________________

Sofia Portanet ist eine der aufregendsten neuen Stimmen der europäischen Popmusik. Ihr unverwechselbarer Stil und ihre einzigartige Vision haben sie zu einem der angesagtesten neuen Talente in der Musikbranche gemacht. Ausgebildet an der Pariser Nationaloper kombiniert sie heute Ihre extraordinäre Stimme mit feinstem Indie-Pop.

Nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums "Freier Geist" (2020) krönte der Verband unabhängiger Musikunternehmer (VUT) sie als die erfolgreichste Newcomerin des Jahres 2021. Das renommierte PopKultur Festival nahm Sofia in sein begehrtes Commissioned Work Programm auf, während Spotify sie als Equal Ambassador ehrte.

Kollaborationen mit dem Zeiss Planetarium Berlin, der Deutschen Oper Berlin, dem einzigartigen Chilly Gonzales, sowie ein gemeinsamer Song mit den Metal-Legenden Kreator, unterstreichen ihre Vielseitigkeit. Letztere begleitete Sofia 2023 sogar live auf Tour durch Europa.

Sofia Portanet übertrifft somit die Rolle einer talentierten Musikerin. Sie verkörpert eine beeindruckende Persönlichkeit, die ihre Kunst mit bemerkenswerter Hingabe und Energie zelebriert. In einer Welt, die häufig von Monotonie und Konformität geprägt ist, erweist sich Sofia Portanet als erfrischende Ausnahme - ein freier Geist, der es versteht, die eigene Vision und den eigenen Stil zu entwickeln und auszudrücken.

Ihr kommendes Album trägt den bezeichnenden Titel "Chasing Dreams".

Mit den bereits veröffentlichten Titeln "Real Face" und "Unstoppable" gelangen Sofia gleich zwei Indie Hits, die in der Top100 der deutschen Radio Charts landeten.

Weitere Höhepunkte auf "Chasing Dreams" umfassen den deutschsprachigen Titel "Lust" in Zusammenarbeit mit Tobias Bamborschke von Isolation Berlin, die französische Indie-Pop-Hymne "Entre nos Levrès" und einen spanischen Gruß aus ihrer Heimat mit dem Titel "Coplas". "Chasing Dreams" wird am 8.März 2024 via Duchess Box Records erscheinen.

Live erwartet uns im April eine großartige, multilinguale musikalische Reise durch den europäischen Indie-Pop-Himmel.