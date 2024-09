Zu Mamas 70. Geburtstag kommen die Kinder wieder einmal zusammen. Doch alle haben etwas zu verbergen und die Parole heißt:

“Sag’s nicht Mama“

Während Mama immer wieder hinaus muss, das nächste Alpenveilchen des nächsten Gratulanten in Empfang zu nehmen, sind die Töchter Hetti und Marion und der Sohn Rüdiger hektisch dabei Vertuschungspläne zu schmieden. Denn Hetti hat sich von ihrem Mann getrennt, Marion jobbt in einem Massagesalon und Rüdiger ist schwul. In dieser rasanten Komödie von Judith Mareike Mielke wird das Bewahren von Geheimnissen zu einem Kunstwerk.

Es spielen:

Gisela Samesch

Sandra Jornitz

Anna Baruzzi

Mathias Baier

Achim Fuchs

Regie: Dino Scandariato

Regieassistenz: Katrin Finkelnburg