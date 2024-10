Was ist Zeit? Und können wir sie manipulieren? Vielleicht, um endlich mal genug Zeit zu haben? Wenn überhaupt, dann geht das nur mithilfe der Physik! In einer fröhlichen Bühnenshow drehen Jens, Johannes und Michael vom Audible Original Podcast „Sag mal, du als Physiker” an der Uhr und stellen passende Gedanken- und echte Experimente vor. Sie zeigen: Zeitreisen in die Zukunft sind gar kein Problem. Bei Zeitreisen in die Vergangenheit muss man wohl leider eine „Spaghettifizierung” in Kauf nehmen. Und wenn wir nur für Ordnung sorgen, können wir die Zeit sogar umkehren! Am Ende des turbulenten Abends ist allen klar geworden: Das Wörtchen „jetzt” müssten wir eigentlich abschaffen. Und wenn Newton und Aristoteles sich streiten, freut sich immer Einstein.