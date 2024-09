Musik Podium Stuttgart zu Gast im Institut français.

Die Konzertreihe der Salons de Musique wurde 1996 in Zusammenarbeit mit dem Institut français und dem Musik Podium Stuttgart begründet mit dem Ziel, einen kulturellen Austausch zwischen den Musik-Freund*innen beider Institutionen zu ermöglichen. In den ersten zehn Jahren fanden die musikalisch-literarischen Programme in der ehemaligen Residenz des Institut français und mit dem Schwerpunkt historisch informierter Kammermusikaufführungen statt. Seit 2014 konnte der Salon de Musique im neugebauten Zentrum des französischen Kulturinstituts und Generalkonsulats nahe der Liederhalle fortgeführt werden.

Der diesjährige Salon de Musique bietet ein Programm rund um die Achse Paris Stuttgart mit Werken von Johann Joseph Albert, Robert und Clara Schumann und Pauline Viardot. Konzeption und Moderation: Joachim Draheim.