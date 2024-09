Nach der ausverkauften Tour 2023 ist Sampagne auch dieses Jahr wieder (nachts) unterwegs!

Doppelt so groß, doppelt so wild: Die „Nachts unterwegs 2024“- Tour hat neun Tourstopps in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Begleitet wird der New Wave Rapper, wie auch schon im vorherigen Jahr, von einer Live-Band. Genau das ist es, was Sampagne so einzigartig macht. Mit seinen genrebrechenden Songs und seinen vielseitigen Shows hebt sich der Berliner in der Szene hervor.

„Auch 2024 habe ich als eigenen Anspruch meine musikalische Weiterentwicklung“, sagt der Künstler Anfang des Jahres.Im Gepäck auf der „Nachts unterwegs“ - Tour hat er demnach neben seinen Alltime-Hits, wie „djokovic“ und „beles“, auch neue Projekte. Vereinzelt schon jetzt auf TikTok angeteasert, lassen die kommenden Songs erahnen, was Sampagne auf Tour bieten wird: Einen wilden Mix aus Genres und Moods – vom Moshpit bis hin zum emotionalen Gitarren-Solo.