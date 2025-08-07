SANDIE WOLLASCH & SPARK
Klassik, Pop, Jazz, Folk und Avantgarde
PROGRAMM
„Shine & Shade“
Crossover mit Musik von Johann Sebastian Bach, The Doors, George Gershwin, Duke Ellington, Sting, Michel Legrand, Henry Mancini, Billie Holiday u.a.
MITWIRKENDE
Sandie Wollasch, Gesang
Spark – Die klassische Band:
Andrea Ritter, Blockflöte
Daniel Koschitzki, Blockflöte & Melodica
Stefan Balazsovics, Violine & Viola
Victor Plumettaz, Violoncello
Christian Fritz, Klavier
Info
Johanniskirche Johannisplatz 1, 73525 Schwäbisch Gmünd
Konzerte & Live-Musik