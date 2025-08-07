Sandie Wollasch & Spark

Johanniskirche Johannisplatz 1, 73525 Schwäbisch Gmünd

SANDIE WOLLASCH & SPARK

Klassik, Pop, Jazz, Folk und Avantgarde

PROGRAMM

„Shine & Shade“

Crossover mit Musik von Johann Sebastian Bach, The Doors, George Gershwin, Duke Ellington, Sting, Michel Legrand, Henry Mancini, Billie Holiday u.a.

MITWIRKENDE

Sandie Wollasch, Gesang

Spark – Die klassische Band:

Andrea Ritter, Blockflöte

Daniel Koschitzki, Blockflöte & Melodica

Stefan Balazsovics, Violine & Viola

Victor Plumettaz, Violoncello

Christian Fritz, Klavier

Info

Johanniskirche Johannisplatz 1, 73525 Schwäbisch Gmünd
Konzerte & Live-Musik
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