Sankt-Martins-Umzug der kath. Kirchengemeinde in Sielmingen am 14.November 2024

Die katholische Kirchengemeinde veranstaltet am Donnerstag, den 14. November 2024 um 17:30 Uhr einen Sankt-Martins-Umzug. Startpunkt für den gemeinsamen Laternenumzug mit Musik und Liedern ist auf dem ehemaligen Festplatz (Hinter der Mauer, In Hofwiesen, Jakobstraße) in Sielmingen. Die Route führt über Feldwege, sodass angemessene Bekleidung nötig sein kann. Mit der Geschichte des heiligen Martins bei Punsch und Verpflegung endet der Umzug wieder auf dem ehem. Festplatz. Wir freuen uns über die vielfältigen, bunten Laternen.