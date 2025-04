Die musikalische Reise des Berliner Rappers Savvy begann schon in jungen Jahren. Und mit seinem letzten Album „Keine Angst“, das im November 2022 erschien, mündeten somit etwa zehn Jahre künstlerischen Werdegangs erstmals in einem ganzheitlichen Konzeptalbum, das ein stabiles Fundament für seine Karriere legte und ihm Sichtbarkeit und Gehör innerhalb der Branche verschaffte. Nun erscheint am 22.11.2024 sein von Fans heiß ersehntes drittes Soloalbum und im Frühjahr 2025 folgt auch direkt die gleichnamige „Pass auf dich auf“ Tour! Bei dem Album zur Tour bewegt sich Savvy wieder zwischen Rap und Pop und macht deutlich, dass er sich keineswegs zwischen den beiden Welten entscheiden muss. Denn durch seine Lyrik erschafft er eine Symbiose, die alles zwischen Rap Tracks und Pop Ballade beinhaltet und in einem ganz eigenen Sound vereint. Sowohl Live als auch auf Band schafft der junge Künstler es mit seiner realitätsnahen und bildhaften Sprache, auf eine ehrliche und nahbare Art und Weise, Stimmungen und Emotionen zu kreieren und festzuhalten. Savvys Markenzeichen ist eine gewisse Melancholie, die sich auch mit wandelndem Soundbild als roter Faden durch seine Musik zieht. Geprägt von Rap und Hip-Hop entwickelten sich Sprache und Sound in den letzten Jahren weiter und durchmischten sich mit Pop-Einflüssen, wodurch eine interessante Kombination entsteht, die mit starkem Writing und einprägsamen Hooks besticht. Es fühlt sich an, als hätte Savvy sich selbst in diesem neuen Projekt noch mehr gefunden, sowohl wie eine klare Antwort auf die Frage „Wofür steht Savvy?“. Und das wird er bei insgesamt elf Terminen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Besten geben und das Publikum auf eine Reise an die Hand nehmen, die sich auch immer ein bisschen wie Nachhausekommen anfühlt.