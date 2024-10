Faszinierende Lichter, betörende Farben und emotionale Soundscapes: Elektronik-Romantiker SCHILLER geht wieder auf große Arena–Tour. Gemeinsam mit internationalen Gastkünstlern wird Christopher von Deylen alias SCHILLER sein Publikum im Frühjahr 2023 endlich wieder in atemberaubende Klangwelten entführen.

Kein Musiker hat bisher so überzeugend gezeigt, dass elektronische Musik warm und menschlich klingen kann. SCHILLER wurde 1998 von Christopher von Deylen ins Leben gerufen und kann auf zehn Top10-Alben, darunter sieben Nummer 1-Platzierungen mit über sieben Millionen verkauften Alben, und weltweit ausverkaufte Tourneen blicken. Mit seiner Musik erreicht der Soundvisionär und Meister des Global Pop bis heute ein riesiges Publikum.

Wanderlust - Die Clubtour 2024

Von den großen Arenen in die intimen Clubs. Ab 01.05.2023 werden wir mit dem erfolgreichen Elektronik-Romantiker SCHILLER in faszinierende Lichter und atemberaubende Klangwelten in die Arenen in Deutschland und der Schweiz abtauchen. Doch nach der Tour ist vor der Tour und die zieht den Soundvisionär wieder in die Clubs durch ganz Deutschland und Österreich.

Mit dem aktuellen Album "illuminate" verzeichnet Christopher von Deylen alias SCHILLER mittlerweile neun Nummer 1-Platzierungen und elf Top10-Alben. Kein Musiker hat bisher so überzeugend und erfolgreich gezeigt, dass elektronische Musik warm und menschlich klingen kann. 2024 geht SCHILLER mit neuem Programm in die Clubs und wird uns mit "Wanderlust" eine weitere Seite des SCHILLER-Universums zeigen.

Christopher von Deylen: „Ich freue mich auf energiegeladene Abende in den schönsten Clubs und unvergessliche Momente mit einem phantastischen Publikum.”

Clubs haben das besondere Flair und man erlebt die Faszination elektronischer Musik auf ganz andere Art und Weise. Mit "Wanderlust" nimmt uns SCHILLER auf eine musikalische Reise aus über 25 Jahren mit und entführt uns so wieder in den ganz eigenen SCHILLER Soundkosmos.