Traditionell wird die Veranstaltung „Schlemmen am See“ durch ein großes Feuerwerk am Mittwochabend eröffnet und zieht dann bis Sonntag zehntausende Besucher*innen an. Neben einem bunten Musikangebot mit tollen Bands auf zwei Bühnen erwarten die Besucher*innen aber vor allem kulinarische Highlights, sowohl von alteingesessenen Wirt*innen als auch von neuen Gastronom*innen: Leichte und deftige Gerichte aus eigener Herstellung, darunter in diesem Jahr auch afrikanischer Spezialitäten und Gerichten aus dem Balkan. Mit zahlreichen teilnehmenden Restaurants aus Böblingen und der Region ist für Kulinarik mit saisonalen Schmankerln und Köstlichkeiten aus aller Welt auf höchstem Niveau gesorgt.

Bereits seit ein paar Jahren ist das Thema Wein stark bei Schlemmen am See vertreten. Und auch in diesem Jahr gibt es für Wein-Kenner*innen wieder umfangreiches Angebot und spannende Informationen rund um den edlen Traubensaft.