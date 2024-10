SCHOOG IM DIALOG

Zu Gast bei Bernadette Schoog: RICHY MÜLLER

Richy Müller ist ein prominenter Schauspieler, den nur äußerst selten in Talkshows sieht, für "Schoog im Dialog" aber macht er gerne eine Ausnahme.

Man kann ihn vielleicht mit ein paar Zeitungsüberschriften am besten beschreiben: Der Mutige, Der Macher, Der Filmarbeiter, Der Körpersprecher, Der Gradlinige. Er macht in jedem Fall auf der Bühne und vor der Kamera nur das, was er wirklich gut findet. Dafür nimmt er laut eigener Aussage "lieber Miese auf dem Konto als auf der Seele“ in Kauf.

In vielen Filmen hat er den Figuren seinen ganz besonderen Stempel aufgesetzt, hat Theater gespielt genauso wie Eierkartons gestapelt, um Geld zu verdienen.

Das braucht er Gott sei Dank schon lange nicht mehr, denn seit 2008 ist er zwei Mal im Jahr als Tatort-Kommissar Thorsten Lannert in Stuttgart zu sehen, fast so etwas wie eine Festanstellung im deutschen Fernsehen. Über sein bewegtes Leben wird der Schauspieler und passionierte Rennfahrer mit eigener Lizenz bei Bernadette Schoog gerne und unterhaltsam erzählen.