Science Slam Eislingen

Bei einem Science Slam verwandeln sich ganz normale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Entertainmentprofis. Innerhalb von zehn Minuten Auftrittszeit pro Person stellen sie die Erkenntnisse ihrer jeweiligen Forschung eindrücklich vor – eine geballte Ladung Wissen, frisch aus den Laboren und Hörsälen des Landes. Von der Atomphysik bis zur Zukunftsforschung spannt sich der Bogen.

Dabei greifen die Auftretenden tief in die Trick- und Rhetorikkiste, um das Eislinger Publikum für ihr Thema zu begeistern. Denn wem es am besten gelungen ist, Unterhaltung mit Wissensvermittlung zu verbinden, entscheiden am Ende die Zuschauer mit ihrem Applaus und küren somit den Champion des Abends.