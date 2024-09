Wissenschaft, die rockt: Das ist Science Slam.

Forschung, live dargeboten im spielerischen Wettbewerb. Vier Forscherinnen und Wissenschaftler aus ganz Deutschland haben je knackige zehn Minuten Zeit, dem Publikum ein Thema ihrer Wahl nahezubringen – informativ, unterhaltsam, originell. Erlaubt ist alles, was nicht gegen die Brandschutzordnung verstößt und dem Publikum hilft, Unverstandenes endlich zu verstehen und verblüffende Erkenntnisse mit nach Hause zu nehmen. Am Ende des Abends kürt das Publikum seinen Favoriten oder seine Favoritin per Applaus.

Durch die Show führen die beiden Slam-Poeten

Andreas Rebholz und Nik Salsflausen.