Keyboarder Scott Kinsey kehrt Anfang 2025 nach Europa zurück mit einer herzlichen Hommage an Jazz-Ikone Joe Zawinul!

Wenn es einen Keyboarder gibt, der besser geeignet ist, das klangliche Erbe von Joe Zawinul fortzuführen, muss er in einer anderen Dimension leben. Zumindest hat Scott Kinseys 2019er-Veröffentlichung We Speak Luniwaz diesen Punkt bewiesen, aber sie zeigte auch, dass der Synthesizer und Bandleader zu sich selbst findet, selbst wenn er durch den Zawinul-Kanon spricht. Jetzt ehrt Kinsey Zawinul erneut mit der Luniwaz LIVE Tour, die im Februar/März 2025 beginnen wird.

Das aktuelle Luniwaz LIVE-Album (Whirlwind Recordings) wurde am 29. April 2023 live im Jazz Dock in Prag aufgenommen. Kinsey verfügt über eine Monsterband, die das Zawinul-Material nicht nur in ihre eigene DNA eingewoben hat, sondern auch die erstaunliche Fähigkeit besitzt, es in ihre eigene, einzigartige Zone zu bringen. Die Besetzung der stellaren „Sidemen“ umfasst den feurigen Altsaxophonisten Patrick Bartley Jr., den E-Bassisten Hadrien Feraud und den Mega-Schlagzeuger Gergo Borlai.

Seit der Blütezeit von Weather Report und The Zawinul Syndicate wurden diese musikalischen Schätze nicht mehr mit solcher Anmut, Originalität und Feuer dargeboten! Das Luniwaz LIVE-Album ist überall erhältlich, sowohl als CD als auch als 2LP bei Whirlwind Recordings. Und besuchen Sie scottkinseymusic.com für die neuesten Informationen über die kommende Luniwaz LIVE Tour.

Besetzung: Scott Kinsey (keys); Patrick Bartley JR (asax); Hadrien Feraud (b); Gergo Borlai (dr)