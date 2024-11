Sebastian Krumbiegel: „Meine Stimme – zwischen Haltung und Unterhaltung“

Musikalische Lesung mit dem Die Prinzen-Fronter.

Schon als Jugendlicher und während seiner Ausbildung im Thomanerchor im Leipzig der 70er und 80er Jahre fiel Sebastian Krumbiegel durch sein rebellisches Naturell auf. Das machte das Leben zwar interessant, aber nicht unbedingt einfacher. Die Umbrüche, die zum Ende der DDR führten, kamen ihm gerade recht. Er packte die Gelegenheit beim Schopfe und wurde mit seiner Band Die Prinzen einer der ersten gesamtdeutschen Popstars. Das machte das Leben noch interessanter, unbedingt einfacher wurde es aber nicht. Denn Krumbiegel hat die Angewohnheit, sich einzumischen, wann und wo es ihm passt. Damit macht man sich gerade als Prominenter nicht nur Freund:innen. In seiner Autobiografie zieht er die Bilanz seines Lebens von der Kindheit und Jugend in der DDR über die Baseballschlägerjahre in der neuen Bundesrepublik bis heute. Ein Leben sowohl im Rampenlicht als auch im Auge des Shitstorms, ein Leben als Popstar und als Citoyen.