Kleine Lesebühnen mitten in der Stadt? Das geht: bei der Lesereihe »zwischen/miete« werden Wohnungen und Privaträume für einen Abend zum Veranstaltungsort und beherbergen Autor:innen der jüngsten Generation deutschsprachiger Schriftsteller:innen. Im Februar wird Selma Kay Matter mit dem Prosadebüt »Muskeln aus Plastik« zu Gast sein: Kay ist schwer verknallt – und schwer erkrankt. Auf den Crush folgt jedes Mal ein Crash, auf starkes Herzklopfen Migräne, auf Knutschen Gliederschmerzen. Während Kay versucht, den Folgen von Long Covid zu entkommen, bringen nur die Sehnsucht nach Aron und der Wunsch nach einem starken, androgynen Körper Linderung. »Muskeln aus Plastik« beschäftigt sich mit chronischer Erkrankung und Transness – und der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft über »gesunde« Körper nachdenkt und spricht. Selma Kay Matter, geboren in Zürich, studierte Szenisches Schreiben an der Universität der Künste Berlin und am Literaturinstitut Hildesheim. Matter ist Autor:in der Theaterstücke »Alice verschwindet«, »Alias Anastasius« und »Grelle Tage«. Letzteres erschien 2023 als Buch und wurde mit dem Hans-Gratzer-Preis 2022 und dem Nestroy-Preis 2023 ausgezeichnet.