Seminar für Lesepatinnen und Lesepaten in der Grundschule

Die Referentin Claudia Müller-Bader bereitet unter dem Thema „Deutsch als Zweitsprache lernen, Wie kann ich unterstützen?“ auf das Ehrenamt in der Grundschule vor. Kinder öffnen sich einer zu lernenden Sprache dann, wenn die emotionalen Bedingungen hierfür günstig sind. Dazu gehört die Würdigung ihres sprachlichen Vorwissens. Dann kann sich das Kind für die Sprache der Umwelt zu interessieren. Um den Zweitspracherwerb der Kinder zu fördern, muss Sprache in Alltagssituationen bewusst gestaltet werden. Anhand von Material, Praxisbeispielen und Informationen vermittelt die Referentin Wissenswertes über methodisch-didaktische Prinzipien des Sprachförderunterricht, grammatikalische Strukturen und die Bedeutung von Sprachhandeln. Wie kann unterstützt werden und was kann im Ehrenamt umgesetzt werden, sind ebenfalls Inhalt des Seminares.