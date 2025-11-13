Senna Gammour: Toxisch, aber süß

In „Toxisch, aber süß“ erwartet euch eine einzigartige Mischung aus Beziehungsdramen, Liebeskummer, den Herausforderungen des modernen Datings und dem unvergleichlichen Charme vergangener Tage.

Senna nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise und vergleicht, wie es früher war, jemanden kennenzulernen und wie es heute abläuft – inklusive Backflashs und mitreißender Musik, die mitten ins Herz trifft.

Ob du mit deiner besten Freundin, deinem Partner, der Mama, Oma, mit den Mädels zum Junggesellinnenabschied, deinem besten schwulen Freund oder allein kommst – bei Senna ist jede:r willkommen! Sie schafft es, das Publikum mitzunehmen, sodass sich niemand allein fühlt, sondern Alle Teil eines unvergesslichen Abends werden. Ein typischer Weiberabend, bei dem gelacht, nachgedacht und das Leben gefeiert wird.

Und auch wenn uns allen irgendwann das Herz gebrochen wurde, ist es doch schön zu wissen, dass es einen Ort gibt, wo wir zusammenkommen können und die Einsamkeit verschwindet. Denn das, was wir gemeinsam erleben, verbindet uns – und lässt uns spüren, dass wir nicht allein sind.

Senna Gammour ist eine geborene Entertainerin, die vor über 15 Jahren als Sängerin von Monrose bekannt wurde. Mit einer Reichweite von 1,1 Mio. Followern auf Instagram, 550.000 auf TikTok und 200.000 auf YouTube sowie über 3 Mio. Podcast-Abrufen ist Senna für ihre millionenstarke Community vor allem die “Abla” – eine große Schwester. Als Single aus dem Großstadtdschungel teilt sie ihre persönlichen Erfahrungen rund um Dating, Partnerschaft und das eigene Selbstwertgefühl und scheut auch vor schwierigen Themen wie Verlassenwerden oder toxischen Beziehungen nicht zurück.