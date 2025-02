Zehn Jahre Serious Black, zehn Jahre tiefmelodischer Power Metal mit der Lizenz zur Hymnenbildung: Seit der Gründung 2014 begeistert die Band die Fans nicht nur mit ihren bis dato fünf Studioalben, sondern auch bei umjubelten Konzerten und Festivalauftritten rund um den Globus. Den runden Geburtstag feiert Serious Black nun mit ihrer neuesten Veröffentlichung: Am 27. September 2024 erscheint über AFM Records die insgesamt sechste Studioscheibe ‚Rise Of Akhenaton‘, parallel begleitet von einer europaweiten Tournee mit Sonata Arctica und Firewind. Die Wartezeit bis dahin überbrücken Serious Black mit drei Vorabsingles inklusive aufwändigen Videoclips. Den Anfang macht Ende Mai das temporeiche ‚Metalized‘, das mit seinem kraftvollen Gitarrenriffing, dem dynamischen Drums/Bass-Fundament und den hymnischen Ohrwurm-Qualitäten sämtliche Stärken dieser erstklassigen Band in sich vereint.

Nicht nur ‚Metalized‘, sondern sämtliche elf Songs des neuen Albums zeigen, dass Serious Black stilistisch zu ihren Anfängen zurückgekehrt sind, gleichzeitig aber auf ‚Rise Of Akhenaton‘ dank der modernen Produktion von Lochert und Bob Katsionis abwechslungsreicher denn je klingen. Der zwischenzeitlich etwas stärkere Fokus auf progressive Direktiven wurde zugunsten griffigerer Arrangements geändert, anno 2024 reagiert wieder jener klassische, geradlinige Power Metal, mit dem die Band einst bekanntgeworden ist. „Die Rückkehr zu dem, was uns speziell mit den ersten Alben ausgezeichnet hat, deutete sich schon auf dem vorangegangenen ‚Vengeance Is Mine‘ an“, erklärt Lochert die natürliche Evolution der Gruppe, und fügt hinzu: „Seit seinem Einstieg vor drei Jahren hat sich unser Sänger Nikola Mijic als wahres Juwel entpuppt. Mit seiner ausdrucksstarken Stimme und seinem intuitiven Gespür für großartige Melodien verleiht er den Songs mehr Klarheit und eine direktere Gangart.“

Lochert spricht unter anderen von ‚We Are The Storm‘, der sich mit den vier Apokalyptischen Reitern befasst und in der Zeile kulminiert: „We are the storm, we bring the pain, part of the army where the chaos reigns.“ Auch das Singalong-taugliche ‚Take Your Life‘ und das eingängige ‚Shields Of Glory‘ mit seinem an Rainbow erinnernden Refrain dokumentieren die große spielerische Weiterentwicklung der Band. Ebenfalls in langer Serious Black-Tradition steht die gefühlvolle Ballade ‚When I´m Gone‘, während der orientalisch anmutende Titeltrack an das Stück ,Akhenaton‘ vom 2015er Debüt ‚As Daylight Breaks‘ anknüpft. Last but not least: Der seinem kürzlich verstorbenen Vater gewidmete Toto-Covertrack ‚I Will Remember‘ hat für Mario Lochert eine besondere Bedeutung: „Die Nummer steht für die großartigen Dinge, die wir als Band geschafft und erlebt haben, die in Erinnerung bleiben werden, falls wir uns irgendwann – aus welchen Gründen auch immer – aus den Augen verlieren sollten.“

Bis dahin werden aber hoffentlich noch viele weitere Jahre ins Land gehen, zumal eines feststeht: Die zuletzt hohe Chartsplatzierung – Rang 16 für ‚Vengeance Is Mine‘ – haben die ehrgeizigen Serious Black unüberhörbar als Ansporn genommen und sich mit ‚Rise of Akhenaton‘ in jeder Hinsicht noch einmal gesteigert.