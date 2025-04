Der türkische Superstar Sertab Erener kommt im Rahmen ihrer Europatournee nach Stuttgart! Lass‘ Dir nicht die Chance entgehen, diese Pop-Diva live zu erleben.

Ausgebildet am Staatlichen Konservatorium in Istanbul, begann Sertab Erener ihre Karriere als Sängerin in verschiedenen Bands, bevor sie als Backgroundsängerin von Sezen Aksu berühmt wurde. 1992 veröffentlichte sie ihr erstes Album „Sakin Ol“. Ihren Durchbruch in den internationalen Charts schaffte sie im Jahr 2000 mit ihrer wunderschönen Acapella-Version des Songs „Zor Kadin“ der Gruppe Voice Male. Im selben Jahr veröffentlichte sie auch die EP „Bu Yaz“, die beeindruckende Duette mit Ricky Martin („Private Emotions“) und dem griechischen Sänger Mando („Ask/Fos“) enthielt. Außerdem hat Sertab Erener mehrere Songs des berühmten anatolischen Rocksängers Fikret Kızılok gecovert. Ein wichtiger Höhepunkt ihrer Karriere war der Sieg beim Eurovision Song Contest 2003 mit dem erfolgreichen Song „Everyway That I Can“. Dieser Erfolg führte sie ins Studio, wo sie ihr erstes englischsprachiges Album aufnahm.

Ihr aktuelles Studioalbum „Her Dem Akustik“ enthält emotionale Songs und beweist, dass Sertab immer noch ganz oben ist!

Mach‘ Dich bereit für einen bemerkenswerten Abend, an dem Sertab Erener ihre aktuellen Hits zusammen mit zeitlosen Klassikern präsentieren wird. Sichere Dir jetzt Deine Tickets für das Konzert von Sertab Erener im Im Wizemann.