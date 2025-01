Amity Island Tour

Shitney Beers starten die Expedition zu ihrem dritten, am 13.12.2024 auf Grand Hotel van Cleef und Zeitstrafe erscheinenden, Album "Amity Island"! Die erste Single "Maya Hawke" ist ab dem 27.09. überall im Streaming zu hören und es ist direkt alles drin: Fluffige Synthesizer-Ohrwurm-Hook, das schönste und selbstbewussteste Spätsommer-Gitarrensolo, was die deutsche Indierock-Szene je gesehen hat und sofort zündende funkelnd-knarzige nineties-Popgrunge-Melodien - ist es das queerfeministische "Teenage Dirtbag", was wir alle wollten? Ja! Darüber hinaus bietet das Album 12 neue Perlen der außergewöhnlichen Hamburger Band, die am 2022er Hit-Album "This is Pop" anknüpfen und Shitney Beers noch breiter aufgestellt zeigen: Mehr Instrumentierung (Banjo, Streicher) und cremige Chöre, mit "Done" featuring Brockhoff ist außerdem das neue "Don't let the sun go down on me" dabei. Ein Traum und auch inhaltlich (hier sei besonders "N4N" genannt) trotz der Neunzigerjahre College-Rock Anleihen hochgradig zeitgemäß und ein wichtiges Album für die FLINTA* Szene. UND natürlich geht es mit "Amity Island" auch auf Tour, im Frühling 2025! Nicht entgehen lassen.