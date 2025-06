Showtime im Naturtheater The Sound of Music

Schon zum festen Bestandteil des Programms des Naturtheaters gehört „The Sound of Music“: Schon in den vergangenen Jahren hat die „Showtime“ für ein volles Haus und ein rundum begeistertes Publikum gesorgt. Und wieder hat die Musical Company des Naturtheaters ein komplett neues Programm zusammengestellt. „Quer durch die Musiklandschaften“ wird es das Publikum führen. Ob Rock oder Pop, Schlager oder Chanson, Englisch oder Französisch, Deutsch oder Dialekt – Solisten und Chor, allesamt Mitglieder des Naturtheaters mit starken Stimmen, sind wieder in den unterschiedlichsten Gebieten unterwegs und suchen dabei auch gerne entlegene Winkel auf. Das Publikum darf sich also auf einen abwechslungsreichen Streifzug durch die Musikwelt mit einigen Überraschungen freuen.