Shuteen Erdenebaatar Quartet

Die in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar geborene Komponistin und Pianistin Shuteen Erdenebaatar (*1998) bringt mit ihren sehnsuchtsvollen Melodien, angereichert mit tiefgründigen und ausdrucksstarken Harmonien und Rhythmen, einen einzigartigen Klang zu Gehör. Aufgewachsen als klassische Musikerin, begann sie im Alter von 16 Jahren bereits ihr Bachelor-Studium in klassischer Komposition. Nach ihrem erfolgreichen Abschluss sehnte sie sich danach, die Welt des Jazz zu erkunden, und kam schließlich im Alter von 20 Jahren zum Doppelmasterstudium in Jazz Klavier und Jazz Komposition an der Musikhochschule in München, was sich als Schlüsselmoment für die angehende Pianistin und Komponistin erwies. Hier konnte sie vor allem ihre eigene Stimme finden und kultivieren. Diese Stimme ist nun unüberhörbar präsent, und ihr klassisches Fundament ist durchweg unverkennbar, was sich in ihrer technischen Brillanz, stilistischen Finesse und der thematischen Struktur ihrer Kompositionen zeigt.

Shuteen Erdenebaatar hat im Alter von 25 Jahren bereits den renommierten Deutschen Jazzpreis 2024, den größten mongolischen Kulturpreis „Mungun Mod“ 2024, den BMW Young Artist Jazz Award 2022, den 1. Preis und den Publikumspreis beim legendären Jungen Münchner Jazzpreis, das Musikstipendium der Stadt München 2022 und den Kompositionspreis beim Biberacher Preis 2022 und den 1. Preis beim Kurt Maas Jazz Award 2021 gewonnen. Während ihres Studiums war sie Stipendiatin der Orlandus-Lassus-Stiftung und des DAAD, derzeit ist sie Stipendiatin der Stiftung Concerto 21.

Ihre Kompositionen wurden in der Münchner Philharmonie oder im Studio 2 des Bayerischen Rundfunks gespielt. Darüber hinaus erhielt sie Kompositionsaufträge von Kammermusikensembles wie dem Arcis Saxophone Quartet, dem Munich Composers Collective sowie den wichtigsten Orchestern der Mongolei, wie dem mongolischen Staatsphilharmonieorchester und dem Jugendsymphonieorchester der mongolischen Staatsoper.

Derzeit leitet und schreibt sie für drei Weltklasse-Ensembles: ihr hart swingendes und dennoch einfühlsames Quartett, ihr exquisites Duo Lightville und ihr einzigartiges 20-köpfiges, genreübergreifendes Chamber Jazz Orchestra.

Im Jahr 2023 unterzeichnete sie einen Vertrag über drei Alben mit dem mehrfach mit dem Grammy ausgezeichneten New Yorker Label Motema Music, das alle drei ihrer aktuellen Projekte umfasst. Das erste Album Rising Sun mit ihrem Quartett wurde am 15. September 2023 veröffentlicht. Das Album hat in der Fachpresse und beim Publikum weltweit für Furore gesorgt und Shuteen Erdenebaatar ist seit der Veröffentlichung des Albums erfolgreich auf Tour, mit rund 70 Terminen im In- und Ausland. Das zweite Album, ein Duo-Album mit Nils Kugelmann, ist derzeit in Planung und wird im Herbst 2025 erscheinen.

PRESSESTIMMEN

"Menschen am Klavier tun sich schwerer als andere, so zu klingen, wie sie sind, und dann auch noch so, dass alle anderen sie sofort erkennen. Shuteen Erdenebaatar gehört zu den Pianist:innen, die das geschafft haben." Süddeutsche Zeitung (DE)

"Creating a stir in the European jazz scene. Worth discovering! DOWNBEAT (USA)

"Einfach ein Traum...Musik voller detaillierter Schönheit!" Bayerischer Rundfunk (DE) – Album of the Year

“A notable debut that exceed expectations at every level!” All About Jazz (USA) - Album of the Year

“Leidenschaftlich, poetisch und atemberaubend virtuos“ NDR Kultur – Album der Woche

„Das Beste, was man aktuell hören kann!“ SWR Kultur – Album der Woche

"Quite a revelation! A remarkably moving sound that you won't in its lilting modality have remotely heard anywhere before.”

Stephen Graham (UK) Jazzwise/Marlbank

"Shuteen Erdenebaatar, the wunderkind from the steppe. " Süddeutsche Zeitung (DE)

“Die Musik von Shuteen klingt so positiv und lebensbejahend, dass man sich einfach auf das freut, was noch kommt.”

Bayerischer Rundfunk (DE)

Besetzung: Shuteen Erdenebaatar (p); Jan Prax (sax); Nils Kulgelmann (b); Valentin Renner (dr)