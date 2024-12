SIAMESE: ist eine dänische Metalcore-Band, die in den letzten Jahren stetig und sicher Herzen auf der ganzen Welt erobert hat. Ihr letztes Album "Super Human", das 2019 veröffentlicht wurde, übertraf im März 2020 10 Millionen Streams. Die Band tourt unermüdlich mit Bands wie Dead by April, Oceans Ate Alaska, Coheed and Cambria, Dead Letter Circus und vielen anderen. Als renommierte Live-Band gehört SIAMESE zu den aktivsten Rock-Assets in Dänemark.