Siggi Schwarz - A tribute to Queen - feat. Markus Engelstaedter

Wie keine andere Band stand QUEEN mit ihrem charismatischen Frontmann Freddie Mercury für großartiges Entertainment, unglaubliche Bühnenpräsenz mit einem fast unerschöpflichen Repertoire an Hits in allen musikalischen Stilrichtungen von Rock, Pop, Ballade, Country, Funk bis Operette. Als Freddie Mercury 1991 die große Bühne des Lebens verließ, hinterließ er zugleich ein grandioses, musikalisches Erbe.

Die deutsche Gitarrenlegende SIGGI SCHWARZ greift dieses Erbe zusammen mit seiner hochkarätigen Band und dem charismatischen Ausnahmesänger MARKUS ENGELSTAEDTER auf und sie lassen dabei den unvergesslichen Spirit der legendären Queen-Konzerte wieder aufleben. Es ist eine musikalische Verneigung vor einer der größten Rockbands aller Zeiten.

SIGGI SCHWARZ ist eine international bekannte Institution in Gitarrenangelegenheiten und er zählt zu den europäischen Spitzengitarristen. Zu seinem 50 Jährigen Bühnenjubiläum 2023, hat er seine Autobiographie RocknRoll Road veröffentlicht und hat in seiner Karriere schon mit vielen RockLegenden von Bryan Adams, Santana, Foreigner, Toto, Scorpions, Whitesnake, Deep Purple bis hin zu ZZ Top auf der Bühne oder im Studio zusammen gearbeitet.

MARKUS ENGELSTAEDTER besitzt mit seiner vier Oktaven umfassenden Stimme und seiner herausragenden Bühnenpräsenz die besten Voraussetzungen, die opulenten Rocksongs und ergreifenden Balladen von Queen mitreißend zu interpretieren. Er versteht es wie kaum ein anderer, die Menschen vom ersten Ton an in seinen Bann zu ziehen. Engelstaedter wird von Publikum und Presse als einer der Besten Queen-Interpreten Europas gefeiert. Seit 2018 ist er auch der Frontman bei Milestones Of Rock dem erfolgreichen und bundesweit bekannten Rock meets Classic Projekt von Siggi Schwarz.

Siggi Schwarz, Markus Engelstaedter und die hochkarätige Band mit Danny OSteen (Bass), Max Hunt (Keyboards) und Maxx Hertweck (Schlagzeug), begeistern das Publikum mit ihrer Leidenschaft für die Musik von Queen und zelebrieren den unvergleichbaren Queen-Sound kraftvoll und energiegeladen.

Gemäß dem Motto We Will Rock You wird jedes Konzert zu einem musikalischen Feuerwerk und Freudenfest für Band und Publikum.