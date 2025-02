Die Lesereihe »zwischen/miete - Junge Literatur in Stuttgarter WGs« lädt zur dritten »Silent Reading Party« ein – bringt dafür einfach ein Buch eurer Wahl mit. Im Vordergrund steht das ungestörte, gemeinsame Leseerlebnis in entspannter Atmosphäre – ein Gegenprogramm zu ständiger Erreichbarkeit und Reizüberflutung. Also: Handy weg und Zeit nehmen, um die Seiten aufzuschlagen.