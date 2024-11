Silvester – Extra Long Edition – Special Terrassenfloor

Silvester im Kowalski

von 2024 bis Neujahrsmorgen

auf zwei Floors – Special Terrassenfloor

Jochen Pash

Lo Lee

MARTINA.

Merissa Mahilaa

Saschko

Sayuri

Téodoro

Kowa zockt rüber, Kowa feiert vester, das Kowa shuttelt dich ins neue Jahr, noch ein Dance im Takatuka Terrassenland. Silvester, keep it simple: Sieben unserer besten Residents sind auf zwei Floors (Special Lounge/Terrassen-Setup) am Start und irgendwann am Neujahrsmorgen ist Schluss. Gibt dir das Leben einen langweiligen Champagnerbrunnen, dann mach‘ ein Kowalskis draus. Goosebumps, Kickbacks und forward forever.