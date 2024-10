Nachdem SIND im Jahr 2022 ihre Kino Kosmos Tour spielten, gehen sie im Herbst 2024 mit ihrem mittlerweile viertes Studioalbum in ausgewählte Clubs in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tour.

Die Orte im Wandel und die Menschen, die sich darin verändern, sind prägende Themen in der Musik und den Texten von SIND. Der Blick hat sich in den letzten Jahren leicht verändert, auf äußere Geschehnisse und vor allem auf sich selbst und die eigene Rolle im Großen und Ganzen. Aber keine Sorge, der Kosmos bleibt der Gleiche. Und wem das zu bierernst wirkt, dem sei vorweg genommen, SIND behalten ihre Schippe Selbstironie bei, auf dem Weg „in die Zukunft zurück“.

Und wer SIND schonmal live gesehen hat, weiß, was ein Clubkonzert bedeutet. Ein Abend voller Energie und großen Emotionen. Und wer’s noch nicht kennt: come in and find out!