Sir Winston Churchill

Der dicke Mann mit der Zigarre neben Truman und Stalin in Jalta – dieses Bild des wohl bedeutendsten britischen Staatsmanns des 20. Jahrhunderts ist bekannt. Als der Nachfahre des Duke of Marlborough 1874 geboren wurde, befand sich das britische Empire auf seinem Höhepunkt; als er 1965 starb, stand Großbritannien schon im zweiten Rang. Der mehrfache Premierminister stärkte im zweiten Weltkrieg den Widerstandswillen der Briten und setzte nach dem Krieg auf eine europäische Einigung. Churchill hatte schon früh in Büchern und Zeitungsartikeln publiziert. Den Nobelpreis für Literatur 1953 erhielt er für sein Werk "World War II". Der Abend blättert sein überaus spannendes Leben auf und spürt seiner Wirkung nach.